SEGA Heroes, süper kahramanlı aksiyon bulmaca oyunlarını seviyorsanız oynadığınız süre boyunca keyif alacağınız bir yapım. Aralarında Sonic The Hedgehog, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi, Super Monkey Ball, Jet Set Radio, Phantasy Star’ın da bulunduğu SEGA kahramanlarının yaşadığı evren kötü Dremagen’in egemenliğine girmek üzere. SEGA evrenini sadece siz kurtarabilirsiniz!

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan taktiksel üçlü eşleştirme dövüş oyunu SEGA Heroes’da evreni kurtarmak için tüm kahramanlar bir araya geliyor. Dr. Eggman ve Mr. X başta olmak üzere birçok kötüyle yüzleşen SEGA kahramanlarına yardım ediyorsunuz. Bir takım kurup hikayeye başlıyorsunuz. Dremagen ve onun şeytani klon ordusuna karşı verdiğiniz mücadelede tek başınıza olmak, klan kurup gücünüzü birleştirmek size kalmış. Arenada aldığınız her zafer sonrası yeni kahramanların kilidi açılıyor, mevcut kahramanlarınız için de yükseltme seçenekleri aktif oluyor.