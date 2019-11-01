Senin Bankan uygulamasında ihtiyaç duyduğunuz bankacılık işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Bankacılık işlemlerinizi iOS işletim sistemli cihazlarınızdan gerçekleştirmek istiyorsanız, Senin Bankan uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından hizmete sunulan dijital bankacılık sistemi Senin Bankan, dilediğiniz her yerden ihtiyaç duyabileceğiniz bankacılık işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Herhangi bir şubeye gitmeden, oturduğunuz yerden başvuru yapabileceğiniz Senin Bankan platformunda banka kartınız da kapınıza kadar getiriliyor.
Güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra hızlı giriş için kullanacağınız bir PIN belirlemeniz gereken uygulamada hesap hareketleri inceleme, fatura ödeme, para transferi ve diğer ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. QR kod ile banka kartınız yanınızda olmadan para çekme özelliği sunan Senin Bankan uygulamasında size en yakın şube ve ATM’leri de harita üzerinden görebiliyorsunuz. Eğer siz de bankacılık işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, Senin Bankan uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.