Bankacılık işlemlerinizi iOS işletim sistemli cihazlarınızdan gerçekleştirmek istiyorsanız, Senin Bankan uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından hizmete sunulan dijital bankacılık sistemi Senin Bankan, dilediğiniz her yerden ihtiyaç duyabileceğiniz bankacılık işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Herhangi bir şubeye gitmeden, oturduğunuz yerden başvuru yapabileceğiniz Senin Bankan platformunda banka kartınız da kapınıza kadar getiriliyor.