Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Sentence, gizem dolu olayları araştırarak içinizdeki dedektifi keşfedeceğiniz ve esrarengiz cinayetleri inceleyerek katili yakalamak için mücadele edeceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Korku ve gerilim dolu sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, diyalog halinde ilerleyen bir sürece dahil olarak şüpheli karakterlerin hakkında detaylı bilgi toplamak ve ipucu toplayarak katilin kim olduğunu bulmaktır. Kasabada esrarengiz olaylar yaşanmakta ve genç kızlar birer birer ortadan kaybolmaktadır. Cesetlerine ulaşılan kızları kimin öldürdüğü bilinmemekte ve kasabada korku dolu anlar yaşanmaktadır. Olaya el atarak dedektiflik yapmalı ve şüphelilerin izini sürerek kasabayı bu kabustan uyandırmalısınız. Topladığınız ipuçlarından yola çıkarak katilin kim olduğunu bulabilir ve hikayeyi tamamlayabilirsiniz.

Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Sentence, esrarengiz cinayetleri araştırarak sır perdesini aralayabileceğiniz ve dedektiflik yaparak katillerin izini süreceğiniz bağımlılık yapıcı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.