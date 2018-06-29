Sesli Kılavuz uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan Vestel marka cihazlarınızın kullanım kılavuzlarını sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Vestel marka ürünler için özel olarak hazırlanan Sesli Kılavuz uygulaması buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre fırın, ankastre ocak ve klima gibi ürünlerin tüm özelliklerini, kullanım bilgilerini, temizlik ve bakım önerilerini içeren sesli kılavuzu sizlere sunuyor. Ürününüzün modelini seçtikten sonra tanımlı ürünlerim listesinden kolayca erişebileceğiniz uygulamada, ürünü seçtikten sonra merak ettiğiniz bilgileri ister sesli isterseniz de yazılı bir şekilde bulabilirsiniz.

Sesli Kılavuz uygulamasının en işlevsel özelliklerinden biri de, daha önce dinlediğiniz içeriklerin neresinde kaldığınızı unutmaması diyebilirim. Böylece uygulamayı tekrar başlattığınızda kaldığınız yerden devam ederek ilgili ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer siz de Vestel marka ürünlerinizin kılavuzlarını sesli ve okunabilir şekilde incelemek istiyorsanız, Sesli Kılavuz uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.