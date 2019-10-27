Cücelerden oluşan işçi kafilesi ile onlarca maden ocağını işleteceğiniz ve birbirinden değerli yüzlerce madeni pazarlayarak kazanç sağlayabileceğiniz Seven Idle Dwarfs, simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir oyundur.

Masalları andıran grafikleri ve eğlenceli ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, maden ocaklarını işleterek farklı ürünlere ulaşmak ve bu ürünlerin ticaretini yaparak para kazanmaktır. Altın, yakut, zümrüt, kömür, elmas, bakır, tunç ve daha onlarca değerli madeni yer altından çıkartarak depolarınızda muhafaza edebilir ve bu ürünleri dünyanın farklı bölgelerinde pazarlayarak yüksek miktarda gelir elde edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda maden işçisi olarak çalıştırabileceğiniz farklı özelliklere sahip onlarca cüce karakteri yer almaktadır. Ayrıca çıkarttığınız madenleri saklayabileceğiniz dev depolar ve kasalar bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Seven Idle Dwarfs ile sizde maden krallığınızı kurabilir ve kıymetli ürünler satarak para kazanabilirsiniz.