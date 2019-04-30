Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Seven Muses Hidden Object, esrarengiz bir şekilde işlenen onlarca cinayeti araştırabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve ürpertici müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, gizemli cinayetleri kimin işlediğini bularak katilin izini sürmek ve ipucu toplayarak gizli nesnelere ulaşmaktır. Esrarengiz bir şekilde işlene onlarca cinayetin başarılı bir yazar tarafından işlendiği öne sürülmekte ve yazar haksız yere hapse atılmaktadır. Yazarı bu suçlamalardan kurtarmak için yazarın kitaplarından ilham alarak katilin kim olduğunu bulabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz. Maceraya doyacağınız ve keyif verici gizli nesne sahneleriyle eğlenceli anlar yaşayacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı mekan ve her mekanda yüzlerce gizli nesne ve ipucu bulunmaktadır. Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ipucu toplayabilir ve kayıp objelere ulaşabilirsiniz. Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan Seven Muses Hidden Object’e ücretsiz olarak erişebilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.