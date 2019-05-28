Hem Android hem de İOS platformunda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Shadow Battle 2.2 ücretsiz bir mobil aksiyon oyunudur.

Onesoft imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Shadow Battle 2.2 gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getiriyor. Görsel efektler eşliğinde oyunculara rekabet dolu anlar sunan yapım ücretsiz yapısı ile de beğenileri kazanmaya devam ediyor.

Google Play’de mobil oyuncular tarafından 4.4 gibi bir puan ile değerlendirilen başarılı yapım iki farklı mobil platformda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Sık sık güncelleme alarak oyuncularına yenilikler sunan yapım, online modu ile aksiyon dolu anları oyuncularına sunmaya devam ediyor.