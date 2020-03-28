Mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen Shadow Land şu sıralar oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.

Corona Virüsü nedeniyle evlerine kapanan oyun severler bu süreci oyun oynayarak, internette yayınlar izleyerek geçirmeye devam ediyorlar. Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan Shadow Land kendine has grafik açılarına sahip.

Android ve iOS platformlarında geniş kitleler tarafından oynanmaya devam edilen yapım da siyah beyaz grafikler eşliğinde birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edecek, benzersiz düşmanlara meydan okuyacağız.

Yayınlandığı günden bu yana sayısız güncelleme alarak içeriğini genişletmeye devam eden başarılı yapım herhangi bir internet bağlantısı olmadan oynanabiliyor. Aksiyon dolu bir hikâye oynanışının yer aldığı oyun içerisinde zengin bir içerik yer alıyor.