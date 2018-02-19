Shadowgun Legends, gelecekte geçen FPS oyunu severlerin keyifle oynayacağını düşündüğüm AAA kalitesinde bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtan RPG shooter oyununda tek ve arkadaşınızla birlikte tamamlayabileceğiniz Co-Op görevlerin yanı sıra boss savaşları, PvP mücadeleleri sizi bekliyor. İnsanlığın kaderi sizin elinizde! Efsanevi savaşçılar ve kahramanlar arasına katılın, galaksinin boss’unun kim olduğunu gösterin!

iPhone ve iPad’de oynanabilir bilim kurgu temalı FPS oyunu (RPG shooter da denilebilir) Shadow Legends’da fütüristik dünyada tehlike altında olan insanlığı kurtarmak için bulunuyoruz. Sonsuz güce sahip, savaşın gidişatını değiştirebilecek nitelikte genç bir askerin yerine geçiyoruz. Hikaye modunda 4 farklı gezegende bulunuyor, 200’ün üzerinde görevi tamamlamak için uğraşıyoruz. Boss’larla kapıştığımız Co-op görevlerden gerçek zamanlı PvP takım savaşlarına birçok aksiyona giriyoruz.

Diğer oyuncularla etkileşime geçme, görev kabul etme, takım kurma gibi sosyal özelliklere de sahip olan FPS oyununda 200’ü aşkın silah, 500’ün üzerinde zırh, 150’den fazla da kilidi açılabilir öğe bulunmakta.