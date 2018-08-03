Shaq Fu: A Legend Reborn, PC, konsolların ardından mobil platforma çıkış yapan beat ‘em up oyunu. Efsane basketçi Shaquille O’Neal’ı dövüşçü olarak karşımıza çıkaran oyunda tempo hiç düşmüyor. Görev dinlemeden karşınıza çıkan düşmanlara giriştiğiniz hızlı mobil oyunları seviyorsanız bu oyunu da seveceksiniz. iOS tarafında da indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Boyutuna göre grafikleriyle şaşırtan yapımda tek bir karakterin kontrolünü ele alıyorsunuz. Dünyaya egemen olmaya çalışan iblisleri ait oldukları yere; cehenneme gönderme gibi oldukça zorlu bir görevi üstleniyorsunuz. İnsanlığın son umudu sizde. Dünyayı felaketin eşeğinden çıkarabilecek tek kişisiniz. Çin’de dövüş sanatları ustanızdan öğrendiğiniz teknikleri şimdi uygulama zamanı. Sakin Çin mahallesini bırakıp en tehlikeli, en pis sokaklara girme vakti. Düşmanlarınızı sert yumruğunuzla indirebildiğiniz gibi robot ve kaktüse dönüşerek şaşırtabilirsiniz. Bölüm sonlarında karşınıza çıkacak boss’lara da hazırlıklı olun.

Big Diesel’in oyuna özel hazırladığı rap müziklerle coşturan yapım, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.