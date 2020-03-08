Sharpen Blade

En güçlü kılıcı yarat ve güç için önüne gelen her şeyi kesmeyi dene. Daha fazla eğlence mi istiyorsunuz? Ara verin ve en sevdiğiniz meyveyi mini oyunlar aracılığıyla dilimlemenin yeni yollarını deneyin veya oyuna hakimiyetinizi test edin.

Klasik modda ne kadar uzun süre dayanabileceğinizi görmek için kendinize meydan okuyun, Arcade modda bir rekor kırın ve Zen modda dilimleme becerilerinizin antrenmanını yapın.

Geniş bıçak yelpazesi ve dövüş okulları kesme işinde sizi zirveye taşımak için sunuluyor. Kılıcınızı kınından çıkarın ve bağımlılık yapan, aksiyonla dolu oyun deneyimi için hazırlanın.