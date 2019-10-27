Mobil platformda kağıt oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Sheeping Around, kurnaz karakterlere karşı mücadele ederek koyunların zarar görmemesi için çaba göstereceğiniz sıra dışı bir oyundur.

İlginç hikayesi ve eğlenceli bölümleri ile oyunculara bezersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, koyunları otlatırken türlü tehlikelere karşı önlemler almak ve sürüye sızmak isteyen tilkiyle mücadele ederek seviye atlamaktır. Sürüden koyun çalmak için sinsi planlar geliştiren ve sizi gafil avlayarak koyunlarınızı telef etmek isteyen onlarca farklı karakter bulunmaktadır. Bu karakterlere karşı doğru kart hamlelerinde bulunarak koyunlarınızı güvenli bir şekilde otlatabilir ve puan toplayabilirsiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda koyunlardan ve kurnaz karakterlerden oluşan yüzlerce farklı hamle kartı bulunmaktadır. Ayrıca koyunları kurtarabileceğiniz sayısız plan ve hamle yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Sheeping Around, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.