Mobil rol oyunları arasında yer alan Shikigami:Myth günümüzde 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken oyuna güncellemeler de gelmeye devam ediyor.

Oyuncularına zengin ve rekabetçi bir rol dünyası sunmayı hedefleyen 9Splay dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya toplamaya devam ediyor. Geliştirici Shikigami:Myth adındaki yeni oyunu ile şuanda 50 binden fazla oyuncuyu bünyesine katarken bu sayı gün geçtikçe de artmaya devam ediyor.

100 farklı karakterin yer aldığı yapımda oyuncular seçtikleri karakterler ile gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı mücadele edecek ve savaşı kazanmaya çalışacaklar. Oyuncular seçtikleri karakterleri geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler.

Google Play üzerinde 4.5 gibi bir skor puanı ile değerlendirilen oyun ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.