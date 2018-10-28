Shining Force Classics, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Destansı bir atmosfere sahip olan oyunda zorlu engellerle mücadele ediyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Kurnaz düşmanlarla mücadele edebileceğiniz oyunda stratejik savaşlara dahil olabiliyorsunuz. Farklı silahları kontrol edebileceğiniz oyunda labirentlerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor.

Retro tarz piksel grafikleri ve eğlenceli atmosferiyle dikkat çeken Shining Force Classics, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Shining Force Classics sizleri bekliyor. Farklı zorluktaki görevleri de tamamlamanız gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Shining Force Classics'i sakın kaçırmayın.

Shining Force Classics oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.