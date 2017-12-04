Global Blue – Shop Tax Free, yüksek vergilerden dolayı iPhone’u yurt dışından satın almayı düşünenlerin favorilerine eklemesi gereken uygulama. iPhone vergi iadesi hesaplama, vergi iadesi alınabilecek mağazaları görme, anlık vergi iadesi takibi ve daha pek çok özelliği ücretsiz sunuyor.

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve diğer ülkelerde iPhone’u satın alırken alacağınız vergi iadesi miktarını kolayca hesaplayabileceğiniz harika bir uygulama. Global Blue’nun ücretsiz olarak, tüm ülkelerde kullanıma açtığı Tax Free Türkçe adıyla Vergi İadesi uygulamasıyla en ucuz iPhone’u nereden alacağınızı görebilirsiniz. Şehir içindeki mağazalarda ve havaalanlarında vergi iadesi yapanları, ne kadar vergi iadesi alacağınızı görebilirsiniz. Doldurması işkence olan Tax free formlarını da sizin yerinize dolduruyor uygulama.

Tax free kullanımı ve kuralları hakkında bilgi de veren uygulama, en yeni haritalama teknolojisini kullanıyor. Bu sayede sevdiğiniz mağazaları kolayca bulabiliyor, en popüler alışveriş merkezlerini keşfedebiliyorsunuz.

Global Blue – Shop Tax Free Özellikleri: