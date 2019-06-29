Şirin bir kasabada demirci ustalığı yaparak çeşitli silahlar ve zırhlar üretebileceğiniz ve bu ürünlerin ticaretini yaparak bol miktarda para kazanabileceğiniz Shop Titans, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendinize ait bir dükkan açarak çeşitli savaş malzemeleri üretmek ve bu ürünleri pazarlayarak para kazanmaktır. Canavarlarla mücadele ederek çeşitli görevleri yerine getirmeli ve yeni savaş kahramanlarının kilidini açarak ekibinizi büyütmelisiniz. Ekipteki kahramanları dilediğiniz silah ve teçhizatla donatabilirsiniz. Görevlerde belirtilen bölgelere giderek ganimet toplayabilir ve kasabaya yatırım yaparak ticaret hacmini genişletebilirsiniz.

Oyunda üretebileceğiniz balta, kılıç, ok, yay, dikenli tokmak ve mızrak gibi onlarca silah ve savaş kostümleri yer almaktadır. Ürettiğiniz ürünleri pazarlayarak ticarete devam edebilir ve kazandığınız parayla yeni malzemeler satın alabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Shop Titans, sürükleyici özelliği sayesinden sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyundur.