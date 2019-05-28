Shopier uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızda ürün satışı yapabilir, güvenli bir şekilde sipariş verebilirsiniz.

Instagram, Facebook, internet siteniz ve benzeri pazar yerlerinde ürün satışı yapıyor ya da ürün satın almak istiyorsanız, kredi kartınızla güvenli bir şekilde ödeme yapabileceğiniz Shopier uygulamasını kullanabilirsiniz. Hem satıcılar hem de alıcılar için faydalı özellikler sunan Shopier uygulamasında, kredi kartınızı kullanarak güvenli ödeme yapabileceğiniz gibi taksitli alışveriş imkanından da faydalanabilirsiniz.

Takip ettiğiniz kullanıcıların ürünlerini inceleyebileceğiniz Shopier uygulamasında, kendi dükkanınızı oluşturarak ürün eklemeye başlayabilirsiniz. Sipariş takibi ve otomatik bildirim gibi özellikler de sunan Shopier uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri