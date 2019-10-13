Shopify altyapısına sahip bir e-ticaret mağazanız varsa, iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Shopify uygulamasıyla mağazanızı yönetebilirsiniz.

E-ticaret alanında hizmet veren işletmelerin büyük bir çoğunluğu Shopify sistemini popüler olarak kullanmaya devam ediyor. Oldukça kapsamlı özellikler sunan ve ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi sizlere sunan Shopify uygulamasında mağazanızdan yapılan siparişleri yönetebilir, siparişleri onaylayabilir ve kargo etiketi yazdırabilirsiniz.