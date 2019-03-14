Milyonlarca oyun severin vazgeçilmezi olan ve 8 yaşından küçük çocuklar için özel olarak tasarlanan Shopkins World, sevimli karakterler ile türlü oyunlar oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir yapımdır.

Etkileyici grafikleri ve şaşırtıcı animasyonları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı renge ve şekle sahip blokları eşleştirerek puan kazanmaktır. Aynı renge ve şekle sahip olan minimum 3 bloğu dikey veya yatay olarak birleştirmelisiniz. Bu sayede eşleştirmeyi başarıyla tamamlayabilir ve çeşitli oyunların kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon ve macera oyunları arasında yer alan bu oyun ile yeni bir deneyim kazanabilirsiniz. Bowling oynayarak çeşitli ödüllere ulaşabilir, karda kayarak şeker toplayabilir ve birbirinden güzel pastalar yaparak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile bıkmadan oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız macera dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan ve çocuklara güvenilir bir ortam sağlayan Shopkins World, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde çalışan eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekiyor.