Golf hayranları için özel olarak tasarlanan ve gerçekçi golf maçlarına sahne olan Shotonline Golf, spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve 500 binden fazla oyun sever tarafında keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Hassas oyun kontrolleri ve gerçekçi grafik tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda amaç, golf turnuvalarına katılarak onlarca farklı rakibe karşı mücadele etmek ve turnuvanın birincisi olmaktır. Hünerlerinizi sergileyerek rakiplerinizi alt etmeli ve puan toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Oyunu çevrimiçi olarak oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Dilerseniz maçlara bahis açabilir ve kazandığınız maçlardan daha fazla para kazanabilirsiniz. Heyecan verici golf maçları ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güzel onlarca golf sopası ve birçok farklı golf sahası yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri ve malzemeleri seçerek oyuna başlayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan Shotonline Golf, ücretsiz olarak erişebileceğiniz gerçekçi bir golf oyunudur.