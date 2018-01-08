Shurado, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Nefes kesen sahnelere ve aksiyon dolu mücadelelere sahip olan oyunda ölüm kalım savaşları seviyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olan Shurado, taktiksel tabanlı mücadelelere sahip olan bir oyundur. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve düşmanlarınızın üstesinden gelmelisiniz. Ekranın sağına ve soluna dokunarak karakterinizi kontrol ettiğiniz oyunda zorlu düşmanların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden güçlü silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda yeni sandıklar açarak daha güçlü silahların sahibi olabiliyorsunuz. Taktiksel bir oyun olduğu için dikkatli ilerlemeniz gereken oyunda yeteneklerinizi sergilemelisiniz. Ölüm kalım savaşları verebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Zorlu görevlerin üstesinden de gelmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer aksiyon ve macera tutkunu biriyseniz Shurado tam size göre bir oyun diyebilirim. Shurado, sizleri bekliyor.

Shurado oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.