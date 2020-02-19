Fotoğraf, video ve müzik gibi içerikler üretiyorsanız ve bunlardan para kazanmak istiyorsanız, Shutterstock Contributor uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Stok fotoğraf, video ve müzik gibi içerikleri indirmenize olanak tanıyan Shutterstock platformunda, çeşitli projelerinizde kullanmak üzere milyonlarca stok fotoğraf, video ve müziği bulabiliyorsunuz. Telifsiz içerikler indirerek, sonrasında herhangi bir sorun yaşamamanızı sağlayan platformda içerik üreticileri de düşünülmüş ve bu içeriklerinden para kazanabilecekleri bir sistem geliştirilmiş.

Shutterstock Contributor uygulamasında, ürettiğiniz içerikleri iPhone ve iPad cihazlarınızdan yükleyerek para kazanabilmeniz mümkün hale geliyor. Kendi portföyünüzü oluşturduktan sonra ürettiğiniz içerikleri paylaşabileceğiniz platformda, kullanıcıların hangi içerikleri görüntülediğini ve satın aldığına dair istatistikleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Kazançlarınız hakkında bilgilendirmeleri de destek bölümünden inceleyebileceğiniz Shutterstock Contributor uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.