İkinci Dünya Savaşı teması ile iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Siege: World War II bir strateji oyunudur.

Kaliteli görsellere ve zengin bir içeriğe sahip olan oyunda gerçek zamanlı olarak PvP savaşlarına katılacağız.

Dünyanın her yerinden birbirinden farklı oyunculara karşı savaşacağımız oyunda İkinci Dünya Savaşına dayanan haritalarda boy gösterecek ve aksiyon dolu savaşlara imza atacağız. Ordularımızı toplayacağımız oyunda güçlü taktikler oluşturacak ve kararlar alacağız. Güncel grafiklerin ve zengin içeriğin yer aldığı yapımda ses efektleri de savaşlardaki rekabeti artırıcı özelliklere sahiptir.

Gerçekçi grafik açılarının ve animasyonlarının yer aldığı mobil strateji oyununda hava saldırıları, topçu saldırıları ve daha fazlasını uygulayabileceğiz. İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan yapım, günlük ödüller de dağıtıyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, ücretsiz olarak mobil oyunculara sunuluyor.

İyi oyunlar dileriz.