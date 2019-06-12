Sihirly, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fal baktırma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Gerçek yorumculara kahve fallarınızı yorumlatma imkanı bulabileceğiniz bir uygulama olarak karşımıza çıkan Sihirly, kullanışı ve kolay arazüyle de dikkat çekiyor. 7/24 istediğiniz vakit fal baktırma imkanı bulabileceğiniz uygulamada fal baktırmanıın yanı sıra rüya tabirleri ve burç yorumları gibi özelliklerin de sahibi olabiliyorsunuz. Fotoğraf çekerek kahvelerinizin fallarına baktırabileceğiniz uygulamada aynı zamanda el falınıza da bakabiliyorsunuz. Kızların beğenerek kullanabileceğini düşündüğüm Sihirly uygulaması sesli ya da yazılı görüşme imkanı da sunuyor. Renkli görselleri ve zengin servis içeriğiyle hizmet sunan Sihirly uygulaması, işini iyi yapıyor.

Sihirly uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.