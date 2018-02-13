Şikayetvar, bildiğiniz üzere Türkiye’nin ilk ve en büyük şikayet platformu olmakla birlikte mobil platform üzerinden de hizmet veriyor. Müşteri ile marka arasında köprü görevi gören platform, tarafsız ve güvenilir olmasıyla milyonlarca insanın beğenisini kazanmış durumda. Şikayet var iPhone uygulamasını indirerek, telefonunuz üzerinden firmayla yaşadığınız sorunu iletebilirsiniz. Sonuç alabiliyor miyim? Sorunum çözülür mü? demeyin; hem en kısa sürede aranacak, hem de sorununuz çözüme ulaştırılacak.

Hemen her markanın kendi sitesinde veya sosyal mecralarda tüketici şikayetlerini dinleyen bir destek birimi mevcut ancak destek ekibi sorunları genellikle çözüme ulaştıramıyor; şikayet ettiğinizle kalıyorsunuz. Şikayet var bu noktada yardımcı olan bir platform.

Türkiye’nin en büyük, en tanınan, bilinen şikayet platformunda kayıtlı 70 bine yakın firma yer alıyor. Resmi kanallardan iletilen şikayet mesajlarına yanıt vermeyen, görmezden gelen firmalar marka saygınlığını korumak için bu platformda gelen şikayetlerin tümünü yanıtlıyor. Kayıt esnasında iletişim bilgilerinizi verdiğinizden firma sizinle doğrudan iletişime geçiyor ve sorununuzu çözmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Evet, ne yazık ki; Şikayet var üzerinden iletilen şikayetler çok daha etkili oluyor.