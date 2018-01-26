Silly Sailing, sadece iOS değil mobil platformda ücretsiz indirilip oynanabilen yelken yarışları oyunu arasında en iyisi. Grafiklerine hayran kaldığım yelken yarışı oyununda çok oyunculu yarış dışında serbestçe gezme ve eğitim bölümü yer alıyor. Su oyunlarından keyif alıyorsanız seveceğinize eminim.

Hem iPhone hem de iPad’de oynayabileceğiniz 100MB altı yelken yarışı oyunu arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Animasyonların, görsel çizgilerin, seslerin oldukça başarılı olduğu yarış oyununda yelkenler tasarlanırken biraz hayal gücü kullanılmış ancak oynanış keyif veriyor. Sosisli sandviç, çift muz, ayakkabı ve daha ilginç görünümlü birçok yelken kullanıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından tanımadığınız kişilerle online yarışmak dışında cennet gibi bir adada püfür püfür yelkeninizle gezmenin keyfini sürebilir ve ya eğitim bölümünde kendinizi geliştirebilirsiniz.