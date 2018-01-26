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Silly Sailing 1.01 (ios)
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  5. Silly Sailing - iPhone ve iPad İçin Yelken Yarışı Oyunu

Silly Sailing

1.01
ios
Silly Sailing
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Yelken yarışlarına katılın veya adanın etrafını serbestçe gezin.

Silly Sailing, sadece iOS değil mobil platformda ücretsiz indirilip oynanabilen yelken yarışları oyunu arasında en iyisi. Grafiklerine hayran kaldığım yelken yarışı oyununda çok oyunculu yarış dışında serbestçe gezme ve eğitim bölümü yer alıyor. Su oyunlarından keyif alıyorsanız seveceğinize eminim.

Hem iPhone hem de iPad’de oynayabileceğiniz 100MB altı yelken yarışı oyunu arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Animasyonların, görsel çizgilerin, seslerin oldukça başarılı olduğu yarış oyununda yelkenler tasarlanırken biraz hayal gücü kullanılmış ancak oynanış keyif veriyor. Sosisli sandviç, çift muz, ayakkabı ve daha ilginç görünümlü birçok yelken kullanıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından tanımadığınız kişilerle online yarışmak dışında cennet gibi bir adada püfür püfür yelkeninizle gezmenin keyfini sürebilir ve ya eğitim bölümünde kendinizi geliştirebilirsiniz.

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