Silly Walks, ev aletlerinin canlandığı, tek dokunuş kontrol sistemiyle eğlenceli oynanış sunan bir macera oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olna oyunda aralarında ananas, top kek, hot dog, noodle, hamburgerin de bulunduğu ilginç karakterlerin yerine geçiyor, kaçırılan arkadaşınızı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz.

Her gün evimizde kullandığımız aletlerin, araç - gereçlerin canlı olarak karşımıza çıktığı, mizahi yönü ağır basan minimalist görsellere sahip bir macera oyunu Silly Walks. Birbirinden ilginç görünümlü, yürümekte zorluk çeken karakterlerin yerine geçip blender tarafından kaçırılan arkadaşlarınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Şeytani karıştırıcıyla karşılaşmadan evin farklı yerlerinde onlarca tuzağı atlatmak için kafa patlatıyorsunuz. Sizi ezmek için can atan çekiçler, peşinizden kovalayan peynir rendeleri, keskici bıçaklar eve daha onlarca düşmanı atlattıktan sonra blender ile yüz yüze geliyorsunuz.