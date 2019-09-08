Sillycoin Valley, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir strateji oyunu olan Sillycoin Valley, para ve insan yönetimi konularında becerilerinizi sınıyor. Kendi şirketinizi kurup yönetebileceğiniz oyunda tek amacınız farklı yatırımlar yaparak daha fazla para kazanmak. Lider konuma gelmek için de zorlu mücadeleleri kazanmanız gereken oyunda tam bir strateji mücadelesi veriyorsunuz. Para yönetimi ve yatırım konusunda kendinize güveniyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi olan Sillycoin Valley ile harika deneyim yaşayabiliyorsunuz.

İnsan ve kaynak yönetimi konusunda da kendinize güveniyorsanız Sillycoin Valley sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sillycoin Valley oyununu mutlaka denemelisiniz.

Sillycoin Valley oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.