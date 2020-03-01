Engellerle ve tuzaklarla donatılmış ormanlık alanlarda ilerleyerek düşman askerlerini öldürmek için mücadele edeceğiniz Silo's Airsoft Royale, aksiyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir yapım olarak öne çıkmaktadır.

Sürükleyici savaş senaryoları ve nefes kesen parkurları ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, Airsoft savaşlarında rol alarak tuzaklı bölgelerden korunarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek ve seviye atlayarak yolunuza devam etmektir.

Ormanlık arazilere kurulan yüzlerce tuzak ve çeşitli engelleri aşarak hızla ilerlemeli ve rakiplerinizi vurarak hasar gücünüzü artırmalısınız. İlerleyen seviyelerde yeni silahların ve ekipmanların kilidini açarak daha donanımlı bir savaşçı karakteri oluşturabilir ve aksiyona atılabilirsiniz.

Öldürdüğünüz düşman sayısına göre puanınızı artırabilir ve savaş aletlerinizi geliştirerek rakiplerinizi daha çabuk oyun dışı bırakabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan ve yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Silo's Airsoft Royale, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.