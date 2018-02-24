SiNKR, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir mobil bulmaca ve zeka oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda çengelleri kullanarak daireleri uygun yerlerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz

Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınızda meydan okuyabileceğiniz zevkli bir mobil zeka oyunu olan SiNKR, harika bir oyundur. Son derece dikkatli ilerlemeniz gereken bir mobil oyun olan SiNKR'de zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Saatlerce oynayabileceğiniz mükemmel bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim SiNKR ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu seviyeleriyle dikkat çeken oyunda işiniz çok zor. Puanlar kazanarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabileceğiniz SiNKR oyununu mutlaka denemelisiniz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz oyunda her hamlenizi düşünerek yapmalısınız. SiNKR oyununu sakın kaçırmayın.

SiNKR oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.