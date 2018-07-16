Skateboard FE3D 2, bisiklet, kaykay oyunlarıyla mobil platformda öne çıkan EnJen Games’in geliştirdiği kaykay oyunu. Profesyonel kaykaycılar adına hazırlanmış resmi mobil oyunların kalitesinde ve ücretsiz. iPhone/iPad cihazınızda spor oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, boyutuna göre mükemmel grafiklere sahip, kolay kontrollü bu kayak oyununu görmenizi isterim.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir kaykay oyunu Skateboard FE3D, arcade, skate ve serbest oyun modlarıyla geliyor. Kaykay için özel tasarlanmış pistlerde veya şehrin içinde, parklara yakın alanlarda kaykayınızı ne kadar iyi kullandığınızı gösteriyorsunuz. Gerçekte yapılabilecek tüm hareketleri oyunda yapabiliyorsunuz. Kaykayınızla ne kadar tehlikeli hareketler yaparsanız o kadar iyi. Her hareket sonrası yetenek puanı kazanıyor, karakterinizi hem görsel hem de fiziksel olarak geliştiriyorsunuz.