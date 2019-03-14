Mobil oyunlar arasında spor kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Ski Station, hayalinizdeki kayak eğlence merkezini inşa edebileceğiniz ve dünyanın en zengin yöneticilerinden olabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, boş bir bölge seçerek kayak merkezi kurmak ve maksimum seviyede ziyaretçi toplamaktır. Bu sayede ziyaretçilerden kazandığınız paralar ile kayak merkezini geliştirebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Yöneticilik yaparak zengin olabileceğiniz ve dünya çapında ün yapmış bir eğlence merkezine sahip olabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Kayak merkezine teleferik ve daha birçok farklı eğlence alanı kurabilirsiniz. İnşa ettiğiniz çeşitli makineleri ve binaları yükseltebilirsiniz. Böylece kayak merkezinizi geliştirebilir ve daha fazla ziyaretçiye ulaşabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni kayak malzemelerinin ve çeşitli makinelerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Ski Station, sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.