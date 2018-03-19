Ücretsiz ve animasyon tarzı grafiklere sahip olan SkidStorm'un oynanış dinamiği de bir hayli basit seviyede.. Bu sebepten dolayı üst seviye eğlence sunan oyunda yarış keyfine de varmış oluyorsunuz. Ayrıca çevrimiçi veya hikaye modunda yarışabileceğiniz SkidStorm'da zorlu haritalarda yarışmalı, bu yarışlarda da birinci gelip puan toplamalısınız.

Her türlü zeminde arabanızın kontrolünü sağlamalı ve rakiplerinize geçit vermemelisiniz. Sadece sağ veya sol yaparak ilerleteceğiniz aracınızda nitro da bulunuyor. Geride kaldığınızda bu nitroyu kullanarak yarışın seyrini bir anda değiştirebilir ve risk almayı deneyebilirsiniz. 17 farklı araba modeline ve 12 ayrı modifikasyona sahip olan SkidStorm'da aynı zamanda yükseltilebilir beş ana parça bulunuyor. Bunlar: motor gücü, turbo, fren, tekerlek ve dış tasarım olarak göze çarpıyor.

Ayrıca arkadaş ekleme sisteminin yer aldığı oyunda arkadaşlarınızla kapışabilir ve zorlu mücadeleler verebilirsiniz. Çevrimiçi olarak oynanabilen oyun, kariyer modunda, AI modunda veya eğlence modunda oynanabiliyor. Yani yarış yapmak istiyorsanız oyuncuya bolca seçenek sunulmuş durumda.

SkidStorm Özellikleri