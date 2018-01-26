SkillTwins Football Game 2 kısa süre içinde bağımlılık yapabilen mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir futbol oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan SkillTwins Football Game 2'de, SkillTwins lakabına sahip Josef ve Jakob'un adlı kahramanlarımıza eğlenceli serüvenlerinde katılıyoruz. Kahramanlarımız, dünyanın en yetenekli futbol oyuncuları olduklarını kanıtlamak için dünya turuna çıkıyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz ve eğlenceye dahil oluyoruz.

SkillTwins Football Game 2'de kahramanlarımız sadece gol atmak için uğraşmıyorlar, bu işi bir sanata dönüştürüyorlar. Oyunda gole giden yolda karşımıza sabit ve hareketli engeller ile oyuncular çıkmakta. Bu engelleri ve oyuncuları aşmak için çılgın çalımlar atabilmekteyiz. Oyundaki animasyonlar son derece başarılı, rakiplerinizi çalımlamak büyük bir keyif. Güzel grafiklere sahip oyun her yaştan oyun severe hitap ediyor.