Skillz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir hafıza ve refleks tabanlı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bir testin içerisinde kendinizi bulabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz mükemmel bir bulmaca oyunu olan Skillz, sürükleyici temasıyla dikkat çekiyor. Oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorluyor ve hafızanızı güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden farklı mini hafıza oyunlarını içeren Skillz, kolay oynanışıyla da dikkat çekiyor. Beyin jimnastiği yapmak için ideal bir mobil oyun olan Skillz, boş zamanlarınızın yeni oyunu olacak diyebilirim. Hafıza oyunu sevenlerin mutlaka telefonlarında yer alması gereken Skillz, farklı renkleri ayırt edebilmenizi ve becerilerinizi ölçüyor. Reflekslerinizi çalıştırabileceğiniz, hafızanızı güçlendirebileceğiniz ve tahmin yeteneğinizi geliştirebileceğiniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Skillz, sizleri bekliyor.

Ayrıca hoş grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Skillz oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.