Sky Ball, top oyunları arasında en zor oynanışı vereni diyebilirim. Ketchapp’ın tüm oyunları gibi basit görsellerine rağmen kısa sürede kendisine bağlayan yapımda yuvarlanan topu yönetiyorsunuz ancak bu sefer kopuk platformda bunu başarmanız gerekiyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan top oyununda platformlarda yuvarlanarak ilerliyor, havada uçuyoruz. Her platformun uç kısmı renkli ve buna bakarak hızınızı anlayabiliyorsunuz. Bazı platformlar hızınızı katlarken, bazıları hızınızı ciddi seviyede düşürüyor. Platformları önceden görerek uçma esnasında - parmağınızı sağa sola sürükleyerek -yönünüzü ayarlamalısınız. Aksi halde boşluğa düşüyorsunuz.