Mobil platform üzerinde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam eden Sky Kingdoms fantastik bir strateji oyunu olarak karşımıza çıktı.

Android ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz olarak yer alan Sky Kingdoms’da amacımız gökyüzünde bir kale inşa etmek ve bu kaleye dışarıdan gelebilecek saldırıları önlemek olacak. Gerçek zamanlı olarak oynanabilen yapım da oyuncular gerçek oyuncular ile mücadele edecek, kalelerini savunacak, yeni kaleler inşa etmeye çalışacaklar.

Oldukça başarılı grafik açılarının yanı sıra zengin içeriği ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Ejderhaların ve diğer canlılarında yer aldığı yapımda oyuncular gerçeklikten uzak ve fantastik bir strateji deneyimi yaşayacaklar.

Sky Kingdoms Google Play üzerinde 4.3 olarak değerlendiriliyor.