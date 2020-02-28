Slap That, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayıp stres atabileceğiniz bir oyun olan Slap That oyununda önünüze gelene tokat atıyorsunuz. Oyunda karşınıza çıkanları birer birer tokatlıyor ve levelleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. En iyi vuruşunuzu yaparak puanlar toplamanız gereken oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer Slap That mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak.

En iyi tokatcı olmak için mücadele etmeniz gereken oyunda herkesi tokatlayarak stres atıyorsunuz.

Slap That oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.