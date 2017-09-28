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Slices 1.2 (ios)
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  4. Slices - iOS için Beceri Oyunu

Slices

1.2
ios
Slices
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
Slices 1 - 1
Slices 2 - 2
Slices 3 - 3
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Slices 5 - 5
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Murat İşçi
Murat İşçi

Bağımlılık etkisi bir hayli yüksek olan oyunda refleksleriniz sınıyorsunuz

Slices, iPhone ve iPad'lerinizde oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Slices, renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda renkli halkaları patlarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Eğlenceli ve öğrenmesi kolay kurgusuyla dikkat çeken oyun, son derece keyifli diyebilirim. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda işinizin de bir hayli zor olduğunu da söyleyebilirim. Beceri oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Slices'ı sakın kaçırmayın.

Slices Özellikleri;

  • Basit ve eğlenceli oyun kurgusu
  • Sınırsız özel güç
  • Muhteşem grafikler
  • Bağımlılık yapıcı etki

Slices oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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