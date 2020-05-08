Slide Hoops'ta amacınız metal şekli döndürmek ve renkli halkaların deliğe girmesini sağlamak. İlk olarak, önünüzdeki şekli analiz etmelisiniz - bazıları zor ve bunları çözmek için akıllı olmanız gerekiyor.

Genel olarak denge sakinliği test eden Slide Hoops'ta halkaları çıkarmak için şekli doğru şekilde döndürmek için hassasiyet ve zamanlamayı kullanmanız gerekecek. Bulmacaları çözüp oyunu kazanabilir misin? İlk başta kolay görünebilir ancak her seviyede daha zorlaşır. Seviyeleri tekrarlayabilir ve size yardımcı olmak için ipuçlarını kullanabilirsiniz! Kesinlikle muhteşem.

Doğru hareketleri keşfederken memnuniyeti hissedin ve her seviyede birer birer ustalaşın. Oynarken özel ödüllerin kilidini açacak paraları da toplarsınız: Halkaların farklı renkleri ve özel seviyeler gibi şeyleri toplayabilirsiniz. Bir daha asla sıkılmayacaksınız. Bu oyun zeka, zamanlama ve doğruluğunu test edecek, bağlanmaya hazır mısın?