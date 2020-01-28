Slingsters, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Zorlu bölümleri ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkan eğlenceli bir oyun olan Slingsters, yıldızları toplayarak ilerlemeniz gereken bir oyundur. Zorlu platformlarda boy gösterebileceğiniz oyunda mantıksal bulmacaları tamamlamanız gerekiyor. Büyük bir dikkatle tüm bölümleri tamamlamanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Slingsters oyununda, aynı zamanda becerilerinizi de sınıyorsunuz. Fizik tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıkan oyunda yıldızları toplayarak ilerlemelisiniz. Canavarlardan da kaçmanız gereken oyunda farklı skor tabloları da yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim.

Slingsters oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.