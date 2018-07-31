Sloper, Ketchapp’ın toplu uçma oyunu Sky Ball’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Hem görsel açıdan hem de oynanış olarak oldukça benzeyen, bazı noktalarda ayrılan Voodoo yapımı top oyununda da puan toplamak epey zor. Top zıplatma, top yuvarlama, top yarış oyunlarını seviyorsanız ve Sky Ball’u oynamadıysanız tavsiye ederim.

Vakit öldürmelik mobil oyunlar arasında kendisine yer bulan Sloper’da hareketli platformlar üzerinde zıplayarak, uçarak ilerliyorsunuz. Havadayken yönünüzü ağırlayıp platform üzerine düşüyor, biraz yuvarlandıktan sonra bir başka platforma uçuyorsunuz. Platformların ucundaki kesik noktalar ve çemberler aniden hızlanmanızı sağlıyor. Ketchapp’ın Sky Ball oyunundan farklı olarak; hızınız hiçbir zaman kesilmiyor. Bu arada topu havada yönlendirmek için kaydırma hareketi yapıyorsunuz. Platforma düşmeye çok az kala veya çok önceden yönü ayarlarsanız boşluğa düşüyor ve sil baştan başlıyorsunuz.