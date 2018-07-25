Smash Balls : Crazy Home Run, Voodoo’nun ilk olarak iOS kullanıcılarına sunduğu beyzbol oyunu. Çizgi stili görseller sunmasına karşın ilginç şekilde kendisine bağlayan oyunda beyzbolun en etkili vuruşunu yapmaya çalışıyorsunuz. Atışınıza göre seyircilerin tepki verdiği süper zevkli bir mobil spor oyunu; tam vakit geçirmelik.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla küçük ekranlı iPhone’da da aynı keyifte oynanış veren Smash Balls’da beyzbolda topa vurucu pozisyonunda olan oyuncunun yerine geçiyorsunuz. Beyzbolda en değerli vuruş olarak bildiğimiz home run Türkçe karşılığıyla sayı turu yapmanız isteniyor. Gelen topa son derece güçlü şekilde vurursanız seyirciler coşkusuyla birlikte saha da renkleniyor. Oyunda ilerledikçe daha kısa sürede daha fazla top geliyor ve aralarda falsolu atışları karşılıyorsunuz.