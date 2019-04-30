Farklı surat ifadelerine sahip onlarca top arasından dilediğinizi seçerek zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve renkli blokların arasından topu geçirerek hedefe ulaşabileceğiniz Smashies, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eşsiz bir oyundur.

Basit ama gözü yormayan grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, hareket eden renkli blokların arasından topu zıplatarak yukarı doğru ilerlemek ve puan toplayarak parkuru en üst seviyede bitirmektir. Koyu fonlar üzerine tasarlanmış rengarenk bloklar ve çubuklardan oluşan hareketli engelleri aşarak yolunuza devam etmelisiniz. Engellerin aralarında yer alan küçük boşluklardan zıplayarak ilerleyebilirsiniz. Eğer engellerde yer alan renkli çubuklara çarparsanız top yere düşer ve parkura yeniden başlamak zorunda kalırsınız.

Oyunda kızgın, neşeli, sinirli, mutlu, öfkeli, gözlüklü ve daha onlarca farklı surat ifadesine sahip top bulunmaktadır. Topların kilidini açmak için puan biriktirmeli ve parkurları tamamlayarak seviye atlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Smashies, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.