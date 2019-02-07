Smashy Bugs, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olan Smashy Bugs, reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken bir oyundur. Oyunda ezilmekten kaçan böcekleri kontrol ediyor ve aksiyon dolu anlar yaşıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda zorlu bölümler yer alıyor. Yaratıcı atmosferi ve keyifli kurgusuyla mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. 20'den fazla böcek türüne sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Hoş animasyonları ve renkli grafikleriyle dikakat çeken oyunda yüksek skorlara ulaşmak için mücadele ediyorsunuz.

Smashy Bugs oyununu iOS cihazlarııza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız sakın kaçırmayın.