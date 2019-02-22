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SmugMug 3.4.6 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Fotoğraf ve Video
  4. SmugMug - iPhone ve iPad İçin Fotoğraf Koruma ve Paylaşma Uygulaması

SmugMug

3.4.6
ios
SmugMug
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Fotoğraflarınızı koruyun ve paylaşın.

SmugMug, iPhone’unuzla çektiğiniz fotoğraf ve videoları kalitelerini bozmadan saklayabileceğiniz ve paylaşarak para kazanabileceğiniz bir mobil uygulama. Ücretli fotoğraf paylaşım, fotoğraf barındırma servisi ve online video platformu SmugMug, amatör ve dijital fotoğrafçılara açık.

Akıllı telefonunuzun harika kamerasıyla yakaladığınız eşsiz anları Instagram’da ücretsiz olarak sergilemek yerine özgün fotoğraf ve videolarınızdan para kazanmak ister misiniz? SmugMug, telefonunuzla çektiğiniz fotoğraf ve videoları kaliteden ödün vermeden bulutta saklamakla kalmıyor, para kazanmanızı sağlıyor. Sınırsız depolama alanı sunan uygulama, gizlilik ayarları da sunuyor. Size ait olan fotoğraf, başkaları tarafından paylaşılamıyor. Bu arada sadece fotoğraf ve videolarınızdan oluşan, üzerinden para kazanacağınız bir web sitesi tasarlama fikriniz varsa SmugMug, bu konuda da yardımınıza koşuyor. Kod bilginizin olması da gerekmiyor.

SmugMug Özellikleri

  • Tüm SmugMug klasörlerinize ve galerilerinize doğrudan uygulamadan göz atabilirsiniz.
  • Hesabınızı sınırsız fotoğraf ve video yükleyin.
  • İnternetsiz (Çevrimdışı) görüntüleme için galerilerinizi cihazınıza kaydedin.
  • Galerilerinizi kolayca favorilerinize alın, anında erişin.
  • Fotoğraf ve videoları sosyal ağlarda paylaşın veya e-posta gönderin.
  • Aramayı kullanarak fotoğraflarınız, galerileriniz ve klasörlerinizi kolayca bulun.
  • Diğer SmugMug kullanıcılarını takip edin.

 

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