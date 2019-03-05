Mobil platformun başarılı geliştiricileri ve yayıncıları arasında yer alan Bloop Games, Snail Ride ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Snail Ride, basit grafikleri ve orta dereceli genişlikteki içerikleri ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Tek dokunuşlu kontrollere sahip olan yapımda oyuncular yaprak dalları arasında ilerlemeye çalışan bir salyangozu yönlendirecekler.

Eğlence yüklü içerikleri ile oyunculara keyifli vakit geçirtecek olan yapım, tek dokunuş kontrollü sayesinde salyangozu yönlendirmemizi sağlayacak. Oyuncular karşılarına çıkan engeller karşısında sağa ve sola hareket ederek sıyrılacak ve ilerlemeye çalışacaklar.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, dünyanın dört bir yanından oyunculara sahip.

İyi oyunlar dileriz.