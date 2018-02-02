Snake Balls, iOS platformunda üçlü eşleştirmeye dayalı top oyunu olarak yerini alıyor. Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle tüm iPhone’larda rahat, keyifli oynanış sunan arcade oyunda yılan gibi hareket eden renkli toplarla karşı karşıya geliyoruz. Amacımız; toplar yolun sonuna ulaşmadan patlatmak.

Öğrenmesi basit, çok iyi oynaması biraz zaman alan, oynadıkça bağımlılık yapan oyunlardan biri Snake Balls. Kafa dağıtmak için oynayabileceğiniz türde, vaktin geçmek bilmediği durumda açıp oynamalık harika bir top oyunu. Oyunda rengarenk toplardan mümkün olduğunca fazla sayıda topu patlatmaya çalışıyorsunuz. Belli bir çizgide ve hızda ilerleyen topların rengine dikkat ederek elinizdeki topu fırlatıyor, renk eşleşirse platformdan bir ya da birkaç top eksiliyor. Renk uyuşmadığında da yeni bir top eklenerek toplar hedef noktaya daha da yaklaşıyor. Topunuzu fırlatırken diğer toplar duruyor, atışınızı yaptığınızda tekrar aynı hızda ilerlemeye devam ediyor.