Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun beğenisini kazanan Snake Rivals, türlü engellerle ve tuzaklarla donatılmış zorlu parkurlarda yarışacağınız ve yılanınızı büyütmek için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve komik yılan karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, parkurda sizden büyük olan yılanlardan kaçarak hızla ilerlemeli ve diş geçirebileceğiniz yılanlarla savaşarak puan toplamalısınız. Yılanınızı ne kadar çok büyütürseniz, o kadar fazla puan kazanır ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bu sayede farklı yılan karakterlerinin ve yeni yarış alanlarının kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden farklı özelliklere ve görünümlere sahip onlarca yılan bulunmaktadır. Ayrıca birçok zorlu parkur ve rakip yer almaktadır. Yılanınızı seçerek online ortamda yarışabilir ve ödüller kazanabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Snake Rivals, ücretsiz olarak oyunculara sunulan eğlenceli bir oyundur.