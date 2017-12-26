Snakes, mobil platformda oynanabilir onlarca yılan oyunundan biri. Nokia telefonla gelen, rekor kırmak için uğraş verdiğimiz yılan oyunundan çok farklı olduğunu, reflekslere değil düşünmeye dayalı bir bulmaca oyunu olduğunu baştan söyleyeyim. Bu yılan oyununda reflekslerinizin hiçbir önemi yok. Farklı renklerde yılanları dilediğiniz hızda hareket ettirebiliyorsunuz.

Minimalist görselli ufak boyutlu mobil oyunlarla karşımıza çıkan Umbrella Games’in yılan oyunu Snakes’de yılanları birbirine değdirmemek koşuluyla yollarını çiziyorsunuz. Her yılanın ne kadar mesafe gidebildiği üzerinde yazılı. Buna dikkat ederek tüm yılanları hareket ettirip platformda beyaz alan kalmayacak şekilde tamamladığınızda sonraki bölüme geçiyorsunuz. Her bölümde yılanların sayısı artıyor.

Snakes Özellikleri: